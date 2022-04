Tiberio Timperi, carriera dimezzata: "Ho pagato un caro prezzo", lo sfogo pesantissimo

09 aprile 2022 a

Tiberio Timperi va in onda tutti i giorni su Rai1 con Unomattina in famiglia. Lo storico conduttore si è raccontato in un’intervista pubblicata dal settimanale Tele Sette: in particolare, ha tracciato un bilancio della sua carriera, che è sì stata fortunata ma forse più circoscritta aspetto ad altri conduttori del piccolo schermo. Interrogato a riguardo, Timperi ha ricercato le motivazioni di ciò nel suo carattere, che descrive come schietto e sincero.

“Quanto mi è costato essere sincero? Abbastanza - è stata la risposta del conduttore di Rai1 - è il prezzo che ho sempre pagato per la mia libertà. Se non lo fossi stato avrei fatto più strada, ma con questo non voglio dire che chi ha fatto strada sia falso”. Riguardo a Ingrid Muccitelli, con cui conduce Unomattina in famiglia, Timperi ha dichiarato di considerarla un’amica. Non è invece mancata una frecciatina a Monica Setta: “Lei nell’agosto 2020 ha dichiarato che non è mia amica. L’importante è remare tutti nella stessa direzione”.

Il conduttore ha poi aggiunto di essere sempre andato d’accordo con tutti i colleghi e le colleghe con cui ha lavorato nel corso di questi lunghi anni. Addirittura con alcune colleghe con cui non lavora più rimane in contatto ancora oggi. Inoltre Timperi ha svelato che presto tornerà a recitare, come già fatto in passato in alcuni film e fiction: “Tornerò presto a recitare per una piattaforma e per il cinema”.

