Striscia la notizia, Joe Biden e il peto in mondovisione? Guardate le bandiere là dietro

Una "perdita di gas" molto sospetta per Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti finito sulle pagine dei tabloid britannici, la scorsa estate, per il famigerato "peto" in presenza del principe Carlo, Camilla Parker Bowles e il premier britannico Boris Johnson in quel di Glasgow, durante la conferenza sul clima. Il tema, ovviamente, torna di strettissima d'attualità in questi giorni. Anche a Striscia la notizia, su Canale 5, si parla di approvvigionamento di gas.

"Peto lungo e rumoroso in faccia a Camilla". Joe Biden, orrore del presidente: "Lei è sconvolta"

La guerra in Ucraina picchia duro sui consumi e le bollette, "e una volta chiuso il rubinetto della Russia, l'Europa è costretta a chiedere agli Usa un aiuto". E qui torna in ballo Sleepy Joe.

"Col Papa si è inzaccherato le mutande". Joe Biden, non solo il "lungo peto" con Camilla: indiscrezioni rovinose

"Ecco che i nostri alleati sono pronti a venderci il loro gas, tranne un quantitativo prezioso che tengono solo per loro. Qual è? La riserva personale del presidente del mondo libero", spiega Gerry Scotti. La sorpresa è dietro l'angolo.



Joe Biden e "la perdita di gas". Guarda il video di Striscia la notizia

"Guardate - incalza il conduttore del tg satirico, in coppia con Michelle Hunziker -, mentre Biden parla al mondo, improvvisamente... C'è una perdita nella bombola del presidente. Biden. Se questo è il vento del cambiamento sinceramente ne facciamo volentieri a meno". "Ma dai, si capiva benissimo che non era gas", glissa poi Gerry tornato in studio. "Perché?", chiede Michelle. "Ma come perché? Costa troppo per sprecarlo!".

Joe Biden e il peto? "Quella volta al telefono". Fragoroso e puzzolente: altro orrore nella Stanza Ovale

