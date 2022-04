Striscia la Notizia, Lory Del Santo umilia Alberto Tomba sotto le lenzuola: "Ottimi muscoli, ma...", roba privatissima

14 aprile 2022 a

Sotto a chi tocca. E tocca a Lory Del Santo. Siamo a Striscia la Notizia, dove nella puntata in onda su Canale 5 mercoledì 13 aprile torna Fatti e Rifatti, la storica rubrica del tg satirico dedicata a ritocchi e ritocchini o presunti tali dei vip.

E, come sempre, nel servizio c'è ampio spazio per ironia, gaffe della protagonista e momenti imbarazzanti della sua carriera televisiva. "La carriera di Lory inizia col programma Tagli, ritagli e frattaglie. Una sexy archivista col compito di recuperare documenti Rai impolverati. Si è dimostrata bravissima a togliere le polvere tra le cose, molto meno a rispolverare le conoscenze scolastiche...", commenta la voce fuori campo di Gerry Scotti introducendo le gaffe della Del Santo in un programma in cui si cimentava con la grammatica e l'analisi grammaticale. No, il concetto di pronome non le è chiarissimo...

Ma la vera "perla" è una vecchia allusione su Alberto Tomba, con il quale con discreta evidenza ebbe un flirt. "Va molto bene come involucro, questi muscoli sono a livelli dei calciatori. Poi per altri aspetti... velocizza come nello sci", disse la Del Santo con una lampante allusione sessuale che fece scoppiare lo studio in una fragorosa risata.

Infine, ecco che si arriva al verdetto del cosiddetto scanner-test: "Labbra e viso hanno destato qualche sospetto. Sembra infatti che Lory abbia dato una pompatina alle labbra. Anche la pelle del viso sembra tonica e rivitalizzata: ha ceduto al fascino delle punturine?", conclude retorica la voce fuori campo di Gerry Scotti

Striscia, Fatti e Rifatti su Lory Del Santo: qui il video

