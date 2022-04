Vanessa Incontrada, l'indiscreto sulla collega: "Ha provato a farla fuori", pugnalata alle spalle

14 aprile 2022 a

Il duo Bisio-Incontrada è sempre stato una garanzia. E la conferma è arrivata dopo il ritorno di Zelig che ha convinto pubblico e critica. Lei è una delle conduttrici e attrici più amate dal pubblico.

Madre catalana e padre italiano, ha debuttato nel mondo dello spettacolo come modella per poi passare poco più che ventenne alla conduzione su Italia Uno. Ma è nel 2004, a 26 anni che raggiunge la notorietà. Mediaset la sceglie per spalleggiare Claudio Bisio nella conduzione di Zelig. I due faranno coppia fissa fino al 2010. Dopo un periodo di stop il programma è ritornato riscuotendo un enorme successo. In un’intervista a DiPiùTv aveva dichiarato: “Claudio Bisio è stato il mio primo amore artistico. Siamo e saremo sempre una cosa sola. Sono felice di tornare a lavorare con Claudio Bisio anche perché ci siamo sempre voluti molto bene e tra di noi c’è un legame speciale”.

Dopo questo grande successo la replica è quasi scontata. Prima però la conduttrice deve mantenere un altro impegno. La vedremo anche di nuovo al fianco di Carlo Conti per condurre su Rai1 i Music Awards, sempre con il permesso di Fininvest. La coppia è ormai fissa da 10 edizioni consecutive. Secondo quanto riporta DagoSpia però ci sarebbe una collega che ha provato a farle le scarpe. Non ci è rivelato da Giuseppe Candela chi sia questa persona, fatto sta che secondo le indiscrezioni qualcuno ci ha provato. Chi sarà mai?

