Mattino 5, gaffe clamorosa della Panicucci: "Quanto dura 'sto servizio?". E si 'giustifica' così: il gelo

Gaffe clamorosa di Federica Panicucci a Mattino 5 nella puntata di oggi 15 aprile su Canale 5. La conduttrice si stava occupando dell'emergenza Covid con collegamenti con la città di Shangai, che da quasi tre settimane si trova in un durissimo lockdown, e con un approfondimento sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta, che appare stremata dopo essersi contagiata.

Sua Maestà infatti è risultata positiva al Coronavirus ormai diverse settimane fa. Elisabetta II, oggi 96 enne, ha fatto molto preoccupare i suoi sudditi nel Regno Unito, nonostante sia vaccinata, proprio per essere un soggetto a rischio, considerata l’età. La regina è guarita ma ha confessato di sentirsi particolarmente stanca. Le condizioni di salute di Elisabetta hanno costretto la sovrana a cancellare molti dei suoi impegni pubblici, destando ulteriori dubbi sulle sue condizioni di salute.

Proprio il servizio sulla Regina Elisabetta firmato da Barbara Montrasio ha scatenato la reazione della Panicucci che ha sbottato, non sapendo di avere il microfono acceso: "Ma quanto dura questo servizio?". La regia quindi ha inquadrato la conduttrice la quale, rendendosi conto della figuraccia, ha strabuzzato gli occhi imbarazzata per la gaffe. "Mi stavo domandando quanto durasse questo servizio per essere pronta per tornare da voi...", ha provato a giustificarsi.

