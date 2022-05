L'Eredità, campionessa nel panico: "Io ti conosco", Flavio Insinna preoccupato

05 maggio 2022 a

a

a

Tanta delusione per la campionessa de L'Eredità, il quiz show condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Angelica è arrivata alla fase finale del gioco, la nota Ghigliottina, con una cifra molto alta, 215mila euro. Alla fine però è stata costretta a conservarne solo metà per via di un dimezzamento. Il premio in palio era comunque molto alto. Il padrone di casa ha capito che la giovane non avrebbe vinto dal modo in cui lei ha consegnato il cartellino con la parola scritta. "Ti vedo poco convinta e mi dispiace, ormai inizio a conoscerti”, ha detto il conduttore.

"Follia, io dico quello che penso". Flavio Insinna sbotta: un clamoroso "no" a Draghi e Zelensky

Alla fine i timori di Angelica si sono rivelati fondati, la parola era sbagliata. E così l’altissima vincita in palio è sfumata insieme alle speranze della campionessa. I cinque indizi della ghigliottina erano "Vista", "Giudicare", "Moralismo", "Foglio" e "Chiesa". "Libro" la risposta data da Angelica, che però si è mostrata subito perplessa: "Non sono per niente convinta, non so neppure come collegarla agli indizi. Un libro di chiesa è la Bibbia…”.

"Sì. mi masturbo. Quando...". Belen Rodriguez senza limiti e senza censura: Le Iene a luci rosse

E' stato Insinna, poi, a farla ragionare. In particolare, le ha spiegato che l’indizio più facile era "Moralismo". A quel punto Angelica ha capito che la risposta corretta era in realtà "Facciata". Alla fine della puntata, poi, il conduttore ha cercato di consolare la campionessa, ricordandole che potrà sempre tentare la fortuna nella prossima puntata del programma. Tra l'altro, non è nemmeno la prima volta che la giovane arriva a un passo dal trionfo: qualche sera fa, pur avendo indovinato la risposta corretta, alla fine ha scelto di scriverne un’altra sul cartellino. E anche in quel caso la somma persa era molto alta.

Vittorio Sgarbi e la rissa con Mughini. "Durante la pubblicità...". Clamoroso: cosa non hanno potuto mandare in onda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.