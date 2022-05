Piazzapulita, "intervista esclusiva": colpo di Corrado Formigli, quello che Putin non vorrebbe vedere...

Francesco Fredella 05 maggio 2022 a

Guerra. E ancora guerra. Ormai, dopo l'ondata Covid, non si parla di altro all'interno dei programmi televisivi. A Piazzapulita, su La 7, nel corso dell'undicesima puntata in onda questa sera, non mancheranno i reportage direttamente dall'Ucraina. Ospedali e scuole distrutti, ma non solo. “La realtà è la nostra passione” è il claim della nuova edizione, che vede Selvaggia Lucarelli presenza fissa. La giornalista inaugura #PiazzaSelvaggia per raccontare i protagonisti della settimana. Come scrive Tvblog, le redini del programma sono nelle mani di Corrado Formigli, che lo scrive con Mariano Cirino, Alessandra Frigo, Gemma Montinaro, Vissia Reggimenti e Vittorio Zincone.

Nella puntata in preparazione, che si preannuncia unica, ci sarà anche Vera Politkovskaja, figlia di Anna Politkovksaja, la reporter russa di Novaya Gazeta uccisa a Mosca nel 2006. Poi, spazio a due nuovi reportage esclusivi dall’Ucraina a cura di Luciana Coluccello e Gabriele Micalizzi.

Oltre alla Politkovskaja, poi, tra gli ospiti di Piazzapulita ci saranno anche lo scrittore Roberto Saviano, il sociologo Denis Volkov, direttore del Levada Center, l’ambasciatore Riccardo Sessa, l’economista e docente dell’Università Bocconi Tito Boeri. E ancora la deputata del Partito Democratico Laura Boldrini, il sociologo Luca Ricolfi, Nunzia De Girolamo, il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, i giornalisti Stefano Cappellini, Alberto Negri, Marco Tarquinio, Selvaggia Lucarelli e lo scrittore Stefano Massini, che proporrà al pubblico uno dei suoi racconti.

