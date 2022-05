Detto Fatto, addio: "Ci tenevo a salutarvi...". Lo strazio di Caterina Balivo: lacrime in diretta tv

05 maggio 2022 a

Hanno chiuso definitivamente oggi, giovedì 5 maggio, i battenti di Detto fatto. Lo storico programma aperto nel 2013 è giunto al termine inizialmente condotto da Caterina Balivo la quale ha poi ceduto il timone alla collega Bianca Guaccero nel 2018. Quella di oggi è stata quindi una puntata a suo modo storica per il programma di Rai 2 che, proprio per l’occasione, ha invitato una persona speciale.

In video-collegamento infatti è stata ospite Caterina Balivo, la ‘prima’ padrona di casa del programma. La conduttrice ha voluto ringraziare il programma in primis per il bel percorso lavorativo che le hanno offerto per poi passare a dedicare parole di grande stima alla collega Guaccero. “Ci tenevo oggi a salutarvi visto che oggi è l’ultima puntata. […] E tu Bianca hai fatto benissimo, sei stata una perfetta padrona di casa” ha dichiarato la Balivo.

Bianca era visibilmente commossa e aveva il volto solcato dalle lacrime per le belle parole spese da Caterina. La Guaccero ha ricambiato il piacere specificando che non sia stato per nulla facile il passaggio di consegne. Bisogna riconoscerle però che non ha mai snaturato il programma, anzi, è riuscita a renderlo suo intrattenendo il pubblico di Rai Due nella maniera migliore. Il tutto è riuscito grazie ai suoi compagni di viaggio che l’hanno accompagnata ad ogni puntata, ovvero Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Giampaolo Gambi.



