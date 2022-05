Rissa Sgarbi-Mughini, parla Costanzo: "C'era un clima da osteria", poco prima delle botte sul palco...

06 maggio 2022 a

Mancava solo lui a commentare l’ormai famoso scontro tra Gianpiero Mughini e Vittorio Sgarbi andata in onda mercoledì quattro maggio su Canale 5. Il padrone di casa del Maurizio Costanzo Show si è espresso al riguardo in un’intervista radiofonica rilasciata per Facciamo finta che. Ricordiamo che la lite è nata a seguito di una domanda fatta dallo stesso Maurizio Costanzo al cantante Al Bano, ospite anche lui in studio, su quante volte avesse cantato per Vladimir Putin.

Il cantante di Cellino San Marco ha precisato di non essere legato allo zar da un rapporto di amicizia, piuttosto Putin sarebbe molto affezionato all’Italia. Il discorso intavolato non è molto piaciuto al giornalista che è subito intervenuto contro Al Bano. In sua difesa è poi subentrato Sgarbi. Di lì a poco il patatrac. Ecco allora la versione dei fatti di Costanzo che ha dichiarato: “C’era un clima nobile da osteria; è la vita. Se io vado in un’osteria ci sono alcuni che non sono d’accordo, altri che si picchiano, altri che giocano a briscola, la vita è questa”.

Chi si aspettava una critica agguerrita da parte del marito di Maria De Filippi è rimasto quindi deluso. Ai microfoni radiofonici è intervenuto un altro ospite fisso del programma: Tommaso Zorzi. Il vincitore del GF Vip 5 ha dichiarato: “E chi siamo noi per censurarli? Poi uno o si autocensura oppure si assume la responsabilità di quello che fa”. Costanzo ha poi concluso: “Oppure vi assumete voi la responsabilità di non guardarlo”.

