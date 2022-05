Mara Venier, clamorosa gaffe: "Quando riparte Domenica In", attimi di gelo in Rai

Francesco Fredella 09 maggio 2022 a

Mara Venier ancora alla conduzione di Domenica In. Sembra ormai certo. E, ovviamente, sempre su Rai 1. A confermarlo sono le ultime indiscrezioni ed anche una gaffe che fa in cui è incappata la stessa Venier nel corso dell'ultima puntata del suo show.

Per lei un vero record: è alla 14 esima edizione condotta, superando Pippo Baudo che è stato al timone di 13 edizioni. La nuova data d’inizio è fissata per settembre. Appunto, quando? "Dovremmo cominciare il 12 settembre. Ritorna Domenica In il 12 settembre", dice la conduttrice parlando con la De Angelis che presenta il suo tour. Peccato però che il 12 settembre sia un lunedì: ecco insomma servita la gaffe.

Comunque sia, il condizionale è d’obbligo. Intanto, la puntata di ieri fa segnare un ottimo 21.7% di share, senza Manuel Bortuzzo. La sua ospitata è saltata perchè l’ex concorrente del Gf vip è stato ospite a Verissimo il giorno prima. Insomma uno stop che ha fatto parlare in Rete.

"Non tutti ci arrivano", così la Venier ha commentato la decisione di bloccare l'ospitata. Bortuzzo avrebbe dovuto promuovere il film-tv sulla sua storia su Rai 1. In Rete si è parlato molto di questa decisione. Tra l’altro, Bortuzzo ha da poco concluso la sua storia con Lulù, che aveva conosciuto nella casa del Gf Vip. Ma si tratta, appunto, di acqua passata. Il resto della storia la conosciamo molto bene. Come l’ha presa Bortuzzo? Sembra non molto bene: questo riferisce un insider che conosce abbastanza l’ex nuotatore a cui Rai1 ha dedicato un appuntamento in tv.

