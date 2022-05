CartaBianca, Bianca Berlinguer fatta fuori? "Cosa c'è davvero dietro"

09 maggio 2022 a

Tutti contro CartaBianca. Dietro le voci sulla chiusura del programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer potrebbe non esserci il caso "Orsini". O meglio, non solo quello. Come maliziosamente ricorda Tag43, le amministrative del 12 giugno si avvicinano. E con queste anche la necessità del Partito democratico di prendere spazio nei talk. Lo stesso che dalla Berlinguer era occupato dai Cinque Stelle.

"Il sospetto - si legge su Tag43 - di cui sopra fa riferimento a una battaglia politica nel vecchio stile della prima repubblica. A combatterla sono stati i governisti Italia Viva e il Partito democratico, sempre più insofferenti verso un programma dove spesso viene dato spazio agli esponenti del Movimento 5 stelle". A maggior ragione se il voto è alle porte. Da qui la conclusione: "Secondo i fautori dell’intervento a gamba tesa della politica, che della Rai è il vero editore, Berlinguer era diventata scomoda e bisognava agire subito".

A pronunciarsi, tra gli altri, sul caso anche Massimo Cacciari. Il filosofo, spesso ospite della trasmissione di Rai3, si è detto convinto che il programma non chiuderà. Al contrario, "se la Rai decide di chiudere è di una gravità assoluta". E come lui sono stati in tanti a denunciare la situazione.

