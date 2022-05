Otto e Mezzo, Nina Lvovna Khrushcheva: "Putin dimesso, cosa c'è dietro l'assenza degli aerei"

09 maggio 2022 a

Ospite a Otto e Mezzo anche Nina Lvovna Khrushcheva, professoressa di affari internazionali presso la New School di New York. Nella puntata di lunedì 9 maggio si parla della parata di Putin. Proprio la Khrushcheva ha detto la sua a Lilli Gruber: "Ho visto lo zar dimesso, però alla fine credo sia stato efficiente ed efficace, perché sulla guerra ha detto tutto quello che doveva dire".

Rimane comunque un mistero, anche se il Cremlino si è giustificato imputando al maltempo la colpa, il motivo per cui sono mancati gli aerei. Anche su questo la docente ha una sua idea: "La parata aerea forse non c'è stata per ragioni di intelligence o perché non c'erano abbastanza piloti". Molti infatti potrebbero essere stati arruolati nel conflitto in Ucraino, che va avanti senza sosta dal 24 febbraio. In ogni caso la Khrushcheva si dice convinta che Putin è riuscito nell'intento: "Ha fatto ciò che la gente non si aspettava".

Di diverso parere Massimo Cacciari. Il filosofo crede invece che solo i "cretini e qualche cog** poteva credere che oggi il presidente russo avrebbe dichiarato guerra all'Occidente. Loro sperano che Putin dichiari guerra all'Occidente, che non vedono l'ora di vedere un bel fungo atomico".

