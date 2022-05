Antonella Clerici, "intossicazione": paura e stop alla trasmissione, le sue condizioni

10 maggio 2022 a

Oggi, martedì 10 maggio, una brutta sorpresa ha colto i fedelissimi di Antonella Clerici. La diretta di E' sempre mezzogiorno è saltata per essere rimpiazzata da un collage di repliche sul tema 'dolci'. Quindi tutte le ricette dolciarie più apprezzate dal pubblico sono state unite nella puntata di questa mattina per rimpiazzare l'assenza di Antonella. Ad annunciare questo cambiamento è stata la presentatrice stessa nella pagina social del programma. Antonella, entrando in studio, ha così esordito: "Eccoci qua, buongiorno a tutti, oggi sarà una puntata dolcissima, solo dolci". Probabilmente a causa di un imprevisto dell'ultimo minuto, si è pensato a questa alternativa per correre ai ripari e non lasciare il pubblico con le mani in mano.

Una puntata che poteva essere una grande occasione per la conduttrice. La Clerici non ha così potuto lanciare la prima serata inedita dell' Eurovision Song Contest, in prima serata su Rai 1. A stranire i fan del programma è stato però il fatto che a pochi istanti dell'inizio della puntata, la Clerici abbia registrato delle storie Instagram in cui dava come sempre appuntamento per la trasmissione. Ma così non è stato. Antonella, però, poco fa ha spiegato in un video la motivazione della sua assenza: "Ciao Amici, solo per dirvi che oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta. Ho avuto una sorta di intossicazione e non sono stata molto bene. Spero domani di essere assolutamente con voi e quindi, a prestissimo. Un abbraccio". Chissà quindi se Antonella riuscirà a rimettersi in sesto e presenziare alla puntata di domani per la gioia dei suoi fan.

