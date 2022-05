CartaBianca, Mauro Corona e la battutaccia. "Non è serata", il gelo di Bianca Berlinguer

11 maggio 2022 a

a

a

"Non cominciamo, non è serata". Bianca Berlinguer gela così Mauro Corona, che pronti via la butta subito in caciara a CartaBianca con una battutina dal vago retrogusto osceno. "Lei è ironico, fa ridere", lo stuzzica la giornalista, finita nel polverone delle polemiche (strumentali, per la verità) per le ospitate del suo talk, giudicato troppo filo-russo dai vertici Rai (e anche da qualche esponente della maggioranza).

"I 4 opinionisti tv a libro paga di Shoigu e Putin". Clamoroso in Italia, il report dei servizi segreti: ecco i nomi

"Il problema è che la farei ridere anche in certe pratiche...", la butta lì lo scrittore, montanaro e opinionista tornato a deliziare i telespettatori di Rai3 dopo il lungo embargo per quella famosa sfuriata contro la Berlinguer, definita "gallina" in diretta. Stavolta, per fortuna di Corona, non serviranno le scuse perché Bianchina ci ha riso su e ha chiuso subito la questione. E Corona,dal canto suo, ha regalato spiragli di poesia: "Anche se sono un peccatore, in questi giorni ho scolpito tanti crocifissi e li ho regalati. I volti dolci delle persone che li hanno ricevuto mi rallegrano, soprattutto delle persone sole".

Draghi eviti l'editto ucraino contro la Berlinguer: Sallusti, l'errore che può costare carissimo al premier

La figlia di Enrico ha ben altre gatte da pelare. Però, non cede di un millimetro sulla propria linea editoriale. A chi le chiedeva (anzi, le intimava) di chiudere le porte di CartaBianca a qualche personalità scomoda come Alessandro Orsini, la Berlinguer risponde collegandosi direttamente con il teatro in cui il professore era impegnato con il suo monologo-show. Più chiara di così...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.