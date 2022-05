CartaBianca, ora c'è il nome: Bianca Berlinguer "cacciata", ecco chi le ruba il posto

11 maggio 2022 a

Viale Mazzini ha deciso: Bianca Berlinguer non condurrà più la sua trasmissione Carta Bianca, nè il programma avrà ulteriore spazio nel palinsesto Rai. "Troppi ospiti filo-Putin", la accusano. E così le hanno dato il benservito. Al suo posto, rivela Italia Oggi, arriva Giorgio Zanchini che già conduce Radio anch'io su RaiRadio 1 ed è pure presente su Rai 3 con Rebus insieme a Corrado Augias, e Quante storie. Dal 28 giugno prossimo il giornalista condurrà, sempre su Rai 3, un programma di approfondimento che inizialmente doveva essere solo una parentesi estiva, ma che ora è destinato a sostituire definitivamente in autunno la trasmissione della Berlinguer. Ma niente paura, non resterà disoccupata: sarà "risarcita" con un programma pomeridiano su Rai 1.

Zanchini nei mesi estivi sarà "osservazione", ma nel frattempo l'ad Rai, Carlo Fuortes ha dettato la linea: "Penso che il talk show per l'approfondimento giornalistico per un'azienda che fa servizio pubblico non sia l'ideale. È un format più adatto all'intrattenimento, ai temi leggeri, non a quelli importanti. L'idea di giornalisti, scienziati e intellettuali chiamati a improvvisare su qualsiasi argomento non è un buon servizio". Da parte sua Fedele Confalonieri, presidente Mediaset, ritiene che "Il talk show deve fare casino, sennò chi lo guarda?".

