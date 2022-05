PiazzaPulita, l'ufficiale della "Brigata delle tenebre": chi è Marat Gabidullin, lo scoop di Formigli

12 maggio 2022 a

PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, torna stasera, giovedì 12 maggio. In studio ci saranno Enrico Letta e Giuseppe Conte, ma in scaletta ci sarà anche l'intervista a Marat Gabidullin, ex ufficiale della Brigata delle tenebre di Vladimir Putin.

La puntata di PiazzaPulita sarà interamente dedicata alla guerra tra Russia e Ucraina. La distruzione di Mariupol, la morte dei civili e il bombardamento russo. Ci saranno anche diversi reportage dal fronte con Gabriele Micalizzi, che arriva in studio. Molta attesa - come detto in premessa - anche per Marat Gabidullin, che ha scritto il libro Io, comandante di Wagner. Una testimonianza unica sull'armata segreta di Putin. Lo scritto è un ex ufficiale ed è pronto in questo libro, ma anche in studio, a raccontare la vita vista da un'altra prospettiva, appunto quella russa. Poi sarà il momento di Alexander Nevzorov, giornalista dissidente russo; il sociologo Marco Revelli; Nunzia De Girolamo; Maurizio Molinari, direttore de La Repubblica; i giornalisti Mario Calabresi, Alberto Negri e Alessandra Sardoni. E poi, in studio, arriverà anche lo scrittore Stefano Massini.

Alcune settimane fa, sempre a PiazzaPulita, si sono incontrati Michele Santoro e Paolo Mieli: due giganti del giornalismo. Due big assoluti con una visione totalmente opposta, diversa. Uno scontro che è diventato virale in pochissimo tempo. Uno scontro senza mezzi termini che ha lasciato tutti senza parole. Ma si sa: nei talk show non mancano momenti difficili, complessi, anche quando in studio ci sono ospiti che conoscono bene la macchina televisiva.



