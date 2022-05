Sonia Bruganelli, "nessuno si mette tra noi". Una furia: chi ci prova con Paolo Bonolis, smascherata

13 maggio 2022 a

Sonia Bruganelli abbandona. La moglie di Paolo Bonolis ha spiegato in un'intervista rilasciata a Gente che avrebbe intenzione di mollare il suo ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Il motivo? La considera un'esperienza esaurita. Non ha altro da dare al programma e ritiene che la sua presenza non ha motivo di continuare. "Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”. Così la Bruganelli ha spiegato la decisione di darci un taglio, aggiungendo che reputa l’esperienza, almeno dal suo punto di vista, conclusa.

“In tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al GF Vip per avere una credibilità come persona, e adesso la sfrutto portando acqua al mia mulino di produttrice tv" ha spiegato la Bruganelli. Si è infatti parlato di una sua recente collaborazione con un'altra concorrente del GFVip, Soleil Sorge: "Ci siamo dette che faremo qualcosa insieme, ma dobbiamo ancora parlarne. Soleil è in gamba e al GF Vip si è imposta come una fuori dagli schemi”.

Durante la chiacchierata ha anche parlato del matrimonio con il conduttore Paolo Bonolis, avvertendo le spasimanti: "Nessuno si metterà tra noi due". Un avvertimento bello e buono. Quello dei due coniugi è un rapporto di solido amore e di forte amicizia: "Di persone come Paolo ce ne sono poche. Lo dico a prescindere che sia il padre dei miei figli; è un uomo che se ci lasciassimo domani, vorrei come amico". Trapela però anche una certa gelosia, che la Bruganelli che non nasconde: "E ce ne sono tante che gli vanno dietro". Ma Sonia è fortemente convinta dell'indissolubilità del loro legame e per questo non teme nessun tipo di confronto con altre donne. "Lui è stato uno dei primi a sostenere che accanto a un grande uomo, e non dietro, c’è una grande donna", ha concluso la Bruganelli. Un amore che dura da ben 20 anni e dal quale sono nati i tre figli: Silvia, Davide e Adele.



