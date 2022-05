Serena Bortone rivela in tv il dramma di Samuel Peron: "Purtroppo ha perso la madre ieri"

14 maggio 2022 a

a

a

Un grave lutto ha colpito Samuel Peron, il danzatore 40enne di Vicenza, protagonista di Ballando con le Stelle, che ha perso sua madre. Ad annunciarlo è stata Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno, il programma che va in onda nel pomeriggio su Rai 1.

"Spero di esserlo, ma...". La paura di Giorgia Soleri: cosa sta succedendo con Damiano dei Maneskin?

Ma come mai il luttuoso annuncio è stato dato proprio dalla Bortone? La ragione è semplice: Peron avrebbe dovuto essere tra gli ospiti del suo programma nella puntata di venerdì 13 maggio, ma per la tragedia, ovviamente, l'ospitata è saltata.

Forse la Bortone ha parlato del lutto del ballerino perché era stato annunciato, e insomma il pubblico iniziava ad interrogarsi: perché non si palesa? La spiegazione della Bortone è arrivata nelle battute conclusive della puntata: "Salutando con un affetto e un abbraccio fortissimo Samuel Peron. La mamma non è stata bene in queste settimane e purtroppo è scomparsa ieri", ha spiegato la Bortone. E ancora: "Devi essere stata una donna veramente formidabile per avere cresciuto un figlio così educato, così perbene, così brillante e così gentile come Samuel. Un abbraccio a Samuel e a tutta la famiglia, i tuoi affetti stabili sono con te", ha concluso.

"Ormai per Sonia Bruganelli...". Laura Freddi, la confessione della ex di Bonolis dalla Bortone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.