Che tempo che fa, Kalush Orchestra e Fabio Fazio dietro le quinte: mentre lui parla, il cantante...

Dopo la vittoria dell'Eurovision più politica di sempre, gli ucraini Kalush Orchestra arrivano ospiti di Che tempo che fa, su Rai3, e Fabio Fazio incontrando Oleh Psiuk e compagni nel backstage della trasmissione per una volta va dritto al punto, senza salamelecchi o sdolcinati convenevoli: "Tutto il pubblico di questo programma seguirà con molta forza e molta attenzione il vostro arrivo, non solo come artisti per quello che avete fatto ieri, ma anche perché per il pubblico di Che tempo che fa voi siete una bandiera".

Tutto vero: il televoto dei telespettatori europei, soprattutto giovani, ha proiettato in testa la band folk-hip hop ucraina ben al di là dei meriti artistici del pezzo Stefania, ispirato agli orrori di Bucha e Irpin. Siamo in guerra, non conta la sostanza ma il messaggio, il segnale da lanciare a Vladimir Putin. Per quello che gli può interessare di canzonette, certo. Ma anche il fatto che una giornalista russa molto nota in Italia per le sue recenti ospitate come Yulia Vityazeva si sia scomodata su Twitter invocando letteralmente "un missile su Torino" (espressione tipica sui social, ma molto inquietante visto il contesto dato che i missili, sull'Ucraina, arrivano davvero) dimostra che un po' di scalpore il trionfo ucraino lo ha destato anche "oltre-cortina".

Sul profilo twitter di Che tempo che fa viene pubblicato il video dietro le quinte con Fazio e i Kalush Orchestra, ormai proiettati verso la fama mondiale. E c'è qualcuno che nota, velenosamente, come mentre Fabio parli con il solito tono contrito e vagamente ecumenico, il cantante ucraino ascolti distrattamente, con gli occhi fissi sul telefonino, digitando a getto continuo sulla tastiera. Forse stava già organizzando il suo rientro in patria. Non da star, ma da semplice soldato arruolato contro i russi.

