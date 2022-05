Antonella Clerici sconvolta, "non ho parole": chi fa irruzione mezzo nudo in stadio

Francesco Fredella 20 maggio 2022 a

La partenza di E' sempre mezzogiorno è davvero esilarante. Il programma di Antonella Clerici fa divertire molto il pubblico di Rai 1 prima dell'ora di pranzo. Oggi è iniziato nel migliore dei modi, con Alfio che si è presentato in studio in costume. Così è andato in scena quello che a tutti gli effetti è un vero e proprio siparietto. “Non ho parole”, ha detto la padrona di casa. Che poi ha continuato: “E’ in costume e ha una bacinella”. A quel punto Alfio è stato inquadrato mentre immergeva i piedi in una vasca piena d’acqua.

“Oggi c’è un sole da matti”, ha commentato Alfio. E la Clerici non è riuscita a trattenere la ridarola, dicendo: “Mi piace perché, dicendo che c’è un gran sole, si tocca la pancia. Hai davvero intenzione di rimanere per tutta la puntata in costume? Va bene, io non so cosa dire, qui ognuno fa quello che vuole". E tutti giù a ridere.

“Questo sarà il fine settimana più caldo della primavera di quest’anno”, ha spiegato poi la Clerici con Alfio in studio ancora in costume. Stavolta la conduttrice non ha aperto il programma con il suo solito ventaglio. Un particolare che non è sfuggito al pubblico di Rai 1. Questa, comunque, è una delle ultime puntate di E' sempre mezzogiorno, poi il programma chiuderà i battenti per le vacanze estive. E la Clerici, secondo rumors, sarà riconfermata anche per la prossima stagione televisiva. Gli ascolti premiano, la qualità del suo programma anche: meglio di cosi? Nel nuovo palinsesto di Rai 1 ci sarà spazio anche per lei.

