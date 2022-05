Striscia la Notizia massacra Nicola Lagioia? Quando con Antonio Ricci... cosa c'è dietro davvero

22 maggio 2022 a

a

a

Da qualche giorno, Striscia la Notizia ha messo nel mirino Nicola Lagioia, il direttore del Salone del libro di Torino. In particolare, sono state riscodellate delle sue vecchie frasi sessiste, e durissime, contro Melissa P. Il tutto ovviamente sul tg satirico di Canale 5.

"Mettila a 90 e infilaglielo nel c***o". Sapete chi l'ha detto? Lo sconcerto di Myrta Merlino | Video

Ma che cosa c'è dietro? Una risposta, che ovviamente non può trovare conferma, la si trova in un articolo de Il Giornale rilanciato da Dagospia. Secondo le due fonti, si tratterebbe di una sorta di "vendetta" di Antonio Ricci contro Lagioia. La ragione? Il padre di Striscia la Notizia, nel 2009, ci rimase malissimo quando il direttore del Salone del libro stroncò Drive In.

"In che acqua ci facciamo il bagno". Odore insopportabile e sversamenti illeciti, cosa svela "Striscia" | Guarda

Il tutto nel romanzo Riportando tutto a casa, romanzo di Lagioia, dove come detto tra le pagine infilò una stroncatura dello storico programma, un formata che ha fatto la storia della televisione. E no, forse Antonio Ricci non ha gradito. E così, proprio in concomitanza al salone del libro, ecco ritornare le vecchie frasi di Lagioia contro Melissa P.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.