Silvia Toffanin, Verissimo va in ferie: "Ultima puntata". E nei piani alti Mediaset gira una voce

Verissimo chiude. Il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin va in ferie. Quella di sabato 28 maggio è stata infatti l'ultima puntata. Ma cosa ne sarà della trasmissione di grande successo? Come confermato dalla conduttrice stessa, l'appuntamento è alla prossima stagione televisiva. Ma non solo, perché visti gli ottimi numeri, non è escluso che la compagna di Pier Silvio Berlusconi possa intrattenere il pubblico due volte a settimana, come accaduto quest'anno.

In ogni caso per un po' al posto di Verissimo andrà in onda uno speciale del programma. O meglio, dal 4 giugno la redazione di Mediaset riproporrà le interviste più appassionanti già viste. Poi per luglio e agosto potrebbero essere riproposti film e fiction. Diversi rumors sono convinti che Berlusconi junior voglia portare la Toffanin ad avere lo stesso peso di Maria De Filippi. Per Pier Silvio la compagna e madre dei suoi figli può essere l’erede della regina del Biscione.

Da qui la decisione di darle più spazio sul piccolo schermo. Una decisione che ha trovato d'accordo anche la De Filippi, che a sua volta avrebbe tempo fa fatto il nome della Toffanin per la conduzione di Temptation Island Vip e Amici Celebrities.

