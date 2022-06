Striscia la Notizia, dito medio in faccia al giudice: "Non lo abbasso", caos a Forum

11 giugno 2022 a

Stasera, sabato 11 giugno, andrà in onda l’ultima puntata della 34esima stagione di Striscia la Notizia. Prima di andare in vacanza, il tg satirico di Canale 5 ha preparato la “Gold Edition” dei “Nuovi Mostri”, la celebre rubrica sugli accadimenti più curiosi della tv italiana. Uno dei primi episodi inseriti in classifica è estrapolato da Forum, dove una donna si è presentata con un tutore che bloccava il dito medio ben in vista.

Una volta entrato in aula, il giudice ha chiesto spiegazioni: “Chiedo perdono - ha risposto la donna - per la mia posizione sconveniente. Soffro molto per un fatto di circolazione sanguigna, quindi non posso abbassare il dito”. “Dovremo vederlo per tutto il dibattimento?”, “sì, è così, per colpa di quel signore”, è stato il botta e risposta che ha suscitato ilarità. Il successo che ancora riscuote la rubrica dei “Nuovi Mostri” dimostra che dopo oltre 30 anni Striscia la Notizia sta ancora rispettando la sua missione, ovvero fare satira e parodie ma anche svelare truffe e manipolazioni attraverso le inchieste.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ci ha tenuto a lodare il tg satirico e il suo fondatore Antonio Ricci: “Quando nell’orario di punta della programmazione televisiva, sei giorni su sette, da settembre a giugno, da ben 34 stagioni, un programma diverte e tiene pure sveglie le coscienze si può parlare di record senza timore di sentire. Solo Antonio Ricci può riuscire in un simile intento. Un intellettuale prestato alla tv, dove propone le sue impareggiabili idee da lontano 1979 e Striscia dal 1988. Numeri da capogiro, che regalano all’ammiraglia Mediaset un prodotto unico e ineguagliabile”.

