Mauro Corona e la profezia sulla Meloni: "Italiani stanchi, il centrodestra governerà, ma..."

Un esercito di crocifissi di legno: così Mauro Corona accoglie Bianca Berlinguer, nel suo tradizionale collegamento con CartaBianca, e tutti i telespettatori di Rai3. "Questi crocifissi che ho fatto - spiega lo scrittore e montanaro nel suo consueto afflato poetico molto terragno - rappresentano gli uomini, sono simboli di sofferenza, sono uomini messi in croce da tanti problemi, penso alle questioni economiche, all’aumento delle bollette e non solo". Come sempre, Corona riesce a mescolare sacro e profano, pensieri altissimi e quotidianità come pochi, pochissimi in tv.

Un approccio che Corona mantiene anche quando la Berlinguer gli domanda commenti su vicende "terra terra" come la politica. "I risultati delle amministrative? Le persone sono stanche delle risse e vorranno cambiare. Il centrodestra governerà a furia di divisioni. Ma per governare l’Italia serve anche un lato etico, non solo estetico", è la profezia dell'opinionista fisso della casa.

Molto si è parlato, in settimana, anche della strana coppia formata da Liliana Segre, senatrice a vita tra gli ultimi testimoni dell'orrore dei lager nazisti, e la influencer Chiara Ferragni, chiamata come testimonial contro l'antisemitismo. "Credo che qualsiasi testimone che abbia visibilità e faccia presa sui giovani debba portare avanti con forza la memoria dell’Olocausto, perché non si dimentichi mai. La memoria va tenuta viva", spiega Corona.



Chiusura decisamente più leggera, con la Berlinguer che legge i dati di un sondaggio "lanciato settimana scorsa da Corona sui suoi social: l’85% delle persone ha detto che Mauro deve venire a Roma per l’ultima puntata di CartaBianca. Verrà davvero a trovarci la prossima settimana?".

