Non è l'Arena, chi porta in studio Massimo Giletti: ombre russe, può accadere di tutto

Dopo le roventi polemiche in seguito alle ultime due puntate, sta per tornare Massimo Giletti con il suo Non è l'Arena, il programma in onda su La7 la domenica sera, finito nel mirino prima per la puntata direttamente dalla piazza Rossa di Mosca e poi per il fatto di dar voce al fronte filo-Putin e filo-Russia in Italia. E c'è da scommetterci, anche la puntata di domani, domenica 18 giugno, farà discutere.

Filtrano infatti le anticipazioni di quello che vedremo, e si scopre che da Giletti ci sarà una lunga intervista ad Alessandro Orsini, il controverso professore e scrittore balzato agli onori delle cronache ormai da mesi in seguito al caso-CartaBianca. Già, a Non è l'Arena proprio quell'Orsini, una sorta di piccolo "scippo" a Bianca Berlinguer, con la quale ovviamente non ha l'esclusiva.

Dunque, nella puntata, anche il faccia a faccia con Matteo Renzi, che dovrebbe aprire la trasmissione. Al centro del colloquio con Giletti l'attualità politica e la guerra in Ucraina.

Dunque tra gli altri temi la crisi alimentare, energetica e inflazione. Ma le conseguenze della crisi continuano a farsi sentire sempre di più sul mercato del lavoro: in studio un dibattito tra sostenitori e detrattori del reddito di cittadinanza ma anche una riflessione sul tema dei centri per l’impiego. Interverranno tra gli altri ospiti Giorgio Cremaschi, Peter Gomez e Davide Faraone. L'appuntamento con Giletti e Non è l'Arena è per domenica a partire dalle 21.15 su La7.

