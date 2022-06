Alessia Marcuzzi, lo schiaffo a Mediaset: "Ecco dove torna in tv"

Francesco Fredella 23 giugno 2022 a

Non resta ferma al palo. Anzi. Alessia Marcuzzi, che lo scorso anno è uscita da Mediaset improvvisamente, lasciando tutti senza parole. Ora il suo ritorno in tv sarebbe sempre più vicino. La Marcuzzi, secondo TvBlog (ben informato sui retroscena della televisione), viene a sapere qualcosa in più sulla nuova avventura professionale dell'ex conduttrice de Le Iene. “Dovrebbero essere presi in considerazione due anni, con tutto quello che essi hanno contenuto, mettendoli a confronto in una specie di gara con tanto di votazione…”, scrive TvBlog. Forse si tratta di un nuovo programma tv della Rai, dove tra l'altro la Marcuzzi è approdata di recente con l'ospitata dalla Venier.

Ma potrebbero esserci anche elementi in comune con "I Migliori Anni" di Carlo Conti. “Staremo a vedere come doseranno gli ingredienti…”, racconta ancora il portale. Presto, quindi, potrebbero arrivare sviluppi clamorosi sulla vita televisiva della Marcuzzi (una delle conduttrici più amate di sempre). Nei nuovi palinsesti Rai 2022/23, che tra qualche giorno saranno presentati, dovrebbe esserci pure lei. Top secret sul nome della trasmissione.

L'indiscrezione bomba piace sempre di più agli addetti ai lavori e non solo. Il rebus resta uno: quando andrà in onda la nuova trasmissione di Alessia? Bocche cucite, per adesso. Secondo una fonte ben informata, però, si parla di settembre-ottobre: il periodo più importante per la riapertura del panorama televisivo, che adesso più che mai torna a splendere con un grande personaggio del suo calibro. Un usato garantito, una grande professionista, che ha sempre fatto tv. Senza fermarsi mai, fino allo scorso anno.

