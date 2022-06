Otto e Mezzo, Lilli Gruber: “Farlocco?”, come inchioda Andrea Scanzi

29 giugno 2022 a

La puntata di Otto e Mezzo di mercoledì 29 giugno è partita con Lilli Gruber che ha subito approfondito con Andrea Scanzi la questione legata al Movimento 5 Stelle. Il Fatto Quotidiano ha infatti pubblicato un’indiscrezione secondo cui Mario Draghi avrebbe chiesto a Beppe Grillo di rimuovere Giuseppe Conte dalla guida del partito. “Dal vertice Nato di Madrid - ha riassunto la Gruber rivolgendosi a Scanzi - il premier dice di aver sentito Conte e che non ci sono problemi, ma ci ha messo 12 ore a smentire il vostro scoop”.

“Quindi voi avete pubblicato una cosa farlocca?”, la provocazione della padrona di casa. La risposta del giornalista del Fatto è stata un po’ intricata: “La smentita di Draghi è un po’ tardiva e anche poco convincente. Noi abbiamo parlato con il sociologo De Masi, che parla spesso con Grillo, che a sua volta parla spesso con Draghi. Il garante del M5s sostiene che Draghi gli avrebbe chiesto più volte di liberarsi politicamente di Conte. Interpellato sulla questione, Grillo ha inizialmente glissato, poi Conte ha ribadito di aver saputo la stessa cosa proprio da Grillo, infine Draghi ha minimizzato e ha smentito”.

“È curioso tutto ciò - ha aggiunto Scanzi - De Masi si è inventato tutto? Vedo dell’ambiguità in questa storia, e non ho ancora capito se Grillo stima di più Draghi o Conte”. A giudicare dal fatto che parla spesso con il premier, ci sono pochi dubbi a riguardo, ma non ditelo a quelli del Fatto...

