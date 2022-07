Controcorrente, Veronica Gentili: "Cosa le faccio leggere", spiazzato l'ospite

02 luglio 2022 a

a

a

Dopo lo scontro tra Alan Friedman e Luigi De Magistris sul gas russo e sulle mosse del governo Draghi per evitare una grave crisi il prossimo autunno-inverno, a Controcorrente - la trasmissione in onda su Rete4 - Veronica Gentili ha chiesto una “profezia” a Gianfranco Pasquino, che ha ironizzato proprio su questo aspetto.

"Ma di che parla?". Alan Frideman sotto-choc: gelo e imbarazzo dalla Gentili

“Le farò leggere anche i fondi del caffè, ho piena fiducia in lei”, ha scherzato in riposta la conduttrice. Poi il politologo ha sostanzialmente confermato la versione di Friedman, secondo cui l’Italia si è mossa meglio e più rapidamente della Germania, adottando una serie di misure che potrebbero evitare grossi rischi per il prossimo inverno. “Con meno gas non sarà certo un autunno caldo, ma un pochettino più fresco - la battuta d’esordio di Pasquino - però il punto fondamentale è che il governo ha provveduto a diversificare l’energia”.

"Pronto?". Sansonetti umilia Giuseppe Conte e sorride anche Veronica Gentili | Video

“Non stiamo malissimo da questo punto di vista - ha aggiunto il politologo - anche se poi sarà fondamentale porre fine all’aggressione della Russia in Ucraina. Putin a un certo punto avrà anche bisogno di vendere quel gas. Tornando all’Italia, ci sono quindi elementi che fanno sperare che non ci sarà una crisi così pesante. La Germania ha diversificato molto meno di noi, ha commesso errori gravi”.

"A cosa abbiamo assistito". Europa finita, la profezia di Giulio Tremonti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.