Enrico Mentana, "da lunedì si comincia": addio Maratona, la novità

26 luglio 2022 a

a

a

La crisi di governo ha stravolto i palinsesti. Enrico Mentana, vista la situazione: campagna elettorale e poi il voto il 25 settembre, abbandona la Maratona. Nulla di cui preoccuparsi, perché a intrattenere i telespettatori di La7 ci sarà un nuovo programma. Si tratta di "La Corsa al Voto", che vedrà la messa in onda il primo di agosto. L'annuncio è stato fatto dallo stesso direttore del tg di La7, che su Instagram ha scritto: "Da lunedì si comincia".

Maratona Mentana, clamoroso: chi torna a La7 dopo 10 anni, un grosso caso | Guarda

Alla conduzione della trasmissione in prima serata alle 21.30 ci sarà Paolo Celata. Il programma si va ad aggiungere a quelli storici della rete di Urbano Cairo. Ta questi DiMartedì in onda da martedì 6 settembre da giovedì 8 settembre Corrado Formigli con Piazzapulita, da venerdì 9 settembre Diego Bianchi con Propaganda Live e da domenica 11 settembre Massimo Giletti con Non è l’Arena.

"Forse vogliono punirmi": Enrico Mentana durante il tg sbrocca contro La7

Eppure non tutti hanno preso bene l'anticipazione di Mentana. Alcuni hanno detto di non essere più interessati al voto, mentre altri hanno commentato: "Ma Direttore...siamo sicuri che ne vale la pena??? Con tutta l'ammirazione che ho per Lei, le dico no. Non ne vale la pena di dedicare lo spazio delle vacanze alle elezioni. Aspetti almeno dopo Ferragosto".