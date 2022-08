Enrico Mentana al buio, gaffe in studio: cosa succede in diretta

30 agosto 2022 a

a

a

Imprevisto su La7. Verso la fine del Tg condotto da Enrico Mentana, nella puntata di lunedì 29 agosto, in studio è calato il buio. Proprio così, mentre il giornalista sta introducendo i conduttori del programma La Corsa Al Voto, le luci dello studio rimangono spente. Immediata l'ironia di Mentana, che tenta di strappare un sorriso ai telespettatori. "Voi non ci crederete - esordisce -, dobbiamo aspettare che si accenda la luce dalla loro parte dello studio, guardateli, facciamoli".

Mentana, la proposta indecente al Pd: per evitare il disastro al voto... | Guarda

Poi rivolto alla regia: "Vedere al buio, questa è la situazione. Sono carini anche nella penombra, ci sono Paolo Celata, mi sembra di riconoscerlo sulla sinistra, e a destra Alessandro De Angelis". Finita qui? Neanche per sogno: "Abbiamo pagato la luce solo per una parte di studio. È cominciato il razionamento energetico, proprio da noi, da La7. In penombra è molto più confidenziale".

"Imparate a rispettare": esplode la furia di Mentana durante Lecce-Inter, cosa è successo

Un vero e proprio siparietto prima che Celata e De Angelis presentano la puntata al buio. "Ci vediamo lì - conclude a quel punto Mentana -, se non vi spiace vi vengo a salutare". Ecco allora che Mentana riprende la parola e saluta il pubblico da casa, chiudendo dunque l'edizione del suo telegiornale. Non senza qualche piccolo intoppo.