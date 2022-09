Storie Italiane, la confessione di Iva Zanicchi: "Il mio unico fallimento..."

30 settembre 2022 a

a

a

Iva Zanicchi senza freni. E’ la più amata dagli italiani e sui Rai 1, ospite di Eleonora Daniele, racconta tutta la sua vita. Rocambolesca. Dal suo primo matrimonio - definisce il più grande fallimento il suo divorzio - a Ballando con le stelle, che sta per iniziare. “Non è un’intervista come tutte le altre. Abbiamo per voi tante sorprese” ha premesso la conduttrice accogliendo le sue ospiti, mandando poi in onda il filmato di un’apparizione televisiva della cantante avvenuta nel 1977, in un programma di Memo Remigi, dove la figlia aveva solo 10 anni. “Mamma era sempre in viaggio, la nonna mi diceva che doveva lavorare ma io sentivo la sua mancanza” ha confessato Michela, alla quale Iva ha risposto: “Non me l’hai mai detto…”. In studio Iva non è sola: ci sono anche sua figlia e sua nipote. Una nonna sprint, sempre sul pezzo.

"Guarda che se ti piacciono le vecchie...": l'ospite che sconvolge la Toffanin

Poi arriva una confessione. “Durante i viaggi di lavoro mi è capitato più volte di incontrare Al Bano e Romina con tutti i figli dietro e mi sono chiesta come facessero a portarli sempre con loro, io ero molto apprensiva, mia figlia non la portavo perché non volevo rischiare che le succedesse qualcosa”, dice alla Daniele. Spazio all’amore: la sua lunga storia con Fausto Pinna, compagno inseparabile. Alle spalle un matrimonio fallito e finito con un divorzio. Acqua passata per Iva.