Otto e mezzo, Caracciolo: "Ucraina nella Nato e la Russia...". Cosa sta per succedere

30 settembre 2022 a

L'annessione di quattro regioni dell'Ucraina alla Russia e la richiesta di adesione rapida alla Nato da parte di Zelensky, cosa succederà? Ospite da Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 30 settembre, Lucio Caracciolo fa la sua analisi della situazione: "La guerra si aggrava e le possibilità di negoziato si riducono praticamente a zero. Adesso il conflitto sul suolo contestato in Ucraina diventa un conflitto in Russia e significa che l'Ucraina entrerà presto nella Nato". Quindi, sottolinea il direttore di Limes, "il conflitto sarà tra Russia e Nato in maniera esplicita".

Qui l'intervento di Lucio Caracciolo a Otto e mezzo

Ora, prosegue Caracciolo, "per l'Italia essere nella Nato in tempi di pace è facile, in tempo di guerra è un'altra cosa soprattutto se dall'altra parte c'è una potenza nucleare". Ormai, conclude l'esperto di geopolitica, "si sta giocando una partita a un livello di tensione e di pericolo molto alto. I Paesi vicini alla Russia si stanno armando in vista della guerra".