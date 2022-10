"Mario Giordano va fermato". Questo video: a chi non è piaciuto Fuori dal coro

01 ottobre 2022 a

"Mario Giordano va fermato". Il fuoco amico di Striscia la notizia sul giornalista Mediaset, conduttore di Fuori dal coro su Rete 4. Si scherza, ovviamente, anche se a qualcuno l'introduzione dell'ultima puntata del talk politico "d'opposizione" non sarà piaciuta. E Striscia inserisce il siparietto di Giordano (il cui slogan, non a caso, è "chi non urla è complice") nella classifica dei "Nuovi mostri", che raccoglie il meglio del peggio della televisione italiana.

"Li vedete questi": Mario Giordano scatenato, la frase che travolge mezzo governo

Lunedì scorso Giordano ha organizzato una scatenata coreografia in studio sulle note di Salirò, successone sanremese di Daniele Silvestri di una ventina d'anni fa, con testo opportunamente riveduto e corretto. "Chiederei a Draghi di pensare al freddo di gennaio. Congelerei, ma il conto in banca si prosciuga piano piano. E spegnerò i caloriferi e il boiler alla sera, ma pagherò le bollette del gas fino a quando non sarò fallito". Musica allegra per parole decisamente amare, mentre il padrone di casa armeggiava per spegnere una caldaia.

"Giordano va fermato": guarda il video di Striscia la notizia

"Giordano fa rabbrividire - premette Alessandro Siani, presentando lo spezzone -. In vista delle nuove restrizioni sul riscaldamento, Giordano va fermato. Infatti è partito a tutto gas...". Di sicuro, al di là delle bollette, lo show avrà fatto fischiare le orecchie a più di qualche membro del governo uscente.