Uno mattina in famiglia, "Setta ignorata": terremoto in Rai

Francesco Fredella 18 ottobre 2022 a

a

a

Lo scontro continua: Tiberio Timperi ed Ingrid Muccitelli contro Monica Setta. Stavolta in onda la ignorano ai saluti finali, come se non ci fosse. Eppure la Setta, storica giornalista di lungo corso, non vuole alcun tipo di polemiche e litigi.



La scena si consuma durante l'ultima puntata di "Uno mattina in famiglia" dove si nota un clima di odio nei confronti della Setta, impegnata con altri due programmi in Rai. Eppure Michele Guardì - storico regista del programma - pare che abbia chiesto ai tre conduttori di non creare alcuna polemica. Non sono passate nemmeno poche settimane dall'inizio della stagione televisiva che in via Teulada è tornato il gelo.



Stavolta, dopo l'episodio spiacevole delle scorse settimane quando Timperi e la Muccitelli sono andati ospiti dalla Perego e Ventura senza la Setta, va in scena uno scambio di battute molto gelido. Tutto si consuma ai saluti finali del programma quando Tiberio si avvicina al centro dello studio e scherza con Ingrid. “Siamo in chiusura del nostro appuntamento. ‘Finalmente’ dirà qualcuno, ‘Peccato’ diranno altri. Insomma, a me fa molto piacere essere stato qui per questa domenica“, dice Timperi che si rivolge solo alla Muccitelli. La Setta, con la sua unica e imparagonabile eleganza, resta di ghiaccio. E utilizza la retorica per mettere in riga i colleghi: “Voi fate tutto soli. Io do appuntamento alla prossima settimana“. Stop. Poi si ferma. Sorride. Continua così: “Allora, un bacio affettuoso. Buona domenica a tutti, ci vediamo sabato prossimo. A che ora? Alle?“. I due non rispondono. La giornalista, impegnata con altri due programmi televisivi, incassa e poi dà appuntamento ai telespettatori alla prossima settimana. Una lezione di tv, ma anche di cortesia ed eleganza.

In ogni caso, però, si nota un clima molto teso che non piace sicuramente a Michele Guardì. Sembra, da rumors giunte alle nostre orecchie, che la Setta abbia cercato più volte di tendere una mano ai due colleghi. C'è chi ci racconta che al mattino, in via Teulada, ha chiesto loro di fare colazione insieme al bar della Rai. La risposta? Pare, da indiscrezione, che sia stata "due di picche".