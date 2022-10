Mario Giordano: "Mi ha chiamato l'editore", clamoroso a Mediaset

26 ottobre 2022 a

Contrordine Mario Giordano. Il conduttore di Fuori dal coro conferma che il suo programma verrà sospeso da Mediaset dal 15 novembre, per una pausa natalizia decisamente lunga. Ma tornerà prima del previsto, smentendo così chi parlava addirittura di una chiusura definitiva, adombrando pure sospetti su una linea "politica" ostinatamente anti-governativa che potrebbe ora risultare indigesta ai piani alti di Forza Italia, con il centrodestra tornato a Palazzo Chigi.

Altri ancora sostenevano che in realtà il calcolo di Cologno Monzese fosse solo e soltanto economico: il talk di Rete 4 va bene, fa ottimi ascolti, ha una sua unicità e identità. Ma costa troppo: perché i ballerini, le coreografie bislacche, le trovate funamboliche di Giordano e del suo fidatissimo regista-amuleto "Donatooooo" alla fine sono sì un valore aggiunto, ma pesano assai di più sul bilancio dell'azienda rispetto a un semplice talk politico nudo e crudo, fatto solo di interviste e qualche servizio.

"Ma fermatevi? Fermatevi! Che fate, che fate? Perché fate così? Tra poco si va in onda!", è il pirotecnico antipasto di puntata di Giordano, che si collega dallo studio mentre operai stanno letteralmente smontando tutto: cartonati, scrivanie, lampade. Scatoloni ovunque e clima di smobilitazione, con Giordano che però lotta come un leone e ai telespettatori spiega: "Avete sentito anche voi la storia dell'interruzione? Se n'è parlato tanto in queste ore, ringrazio tutti quelli che ci hanno espresso affetto, siete stati tantissimi. Noi andiamo in onda regolarmente stasera e fino al 15 novembre. Poi devo darvi una buona notizia: l'interruzione non è fino al 14 febbraio, ma solo fino al 10 gennaio. Ce l'ha comunicato poco fa l'editore, che ringrazio". E ringraziano anche i telespettatori.