Striscia la Notizia, ‘agguato' alla Santanchè: “Faccia di…”

04 novembre 2022 a

Striscia la Notizia ha mandato in onda nella serata di venerdì 4 novembre il servizio che vede protagonista Dario Ballantini. Quest’ultimo stavolta si è travestito da Ignazio La Russa ed è andato a caccia di politici per le strade di Roma, incontrando i vari Maurizio Gasparri, Roberto Speranza, Pier Luigi Bersani, Federico Mollicone. Tutti sono stati al gioco, mentre con Daniela Santanchè si è venuta a creare un po’ di tensione.

La ministra non ha infatti gradito la battuta di Ballantini: “Non ti preoccupare, Daniela, io ti sto difendendo. Dicono che hai la faccia di bronzo perché stai negando di essere indagata. Tu non ce l’hai la faccia di bronzo, è tutta plastica… come le natiche del Twiga”. Per un momento la Santanchè sembrava volesse rispondere, poi evidentemente ha deciso che non ne valeva la pena e ha tirato dritto per la sua strada. D’altronde la ministra ha già chiarito la situazione.

Era infatti emerso che sarebbe indagata per presunte false comunicazioni sociali, con la Visibilia Editore - società da lei fondata e di cui era prima azionista fino a qualche settimana fa - che verserebbe in stato di insolvenza. La Santanchè ha smentito: “È assolutamente falso che io sia indagata e daremo corso a azioni legali. Non c’è nessun indagato”.