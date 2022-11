Striscia la Notizia, siluro choc contro la Meloni: "Nave Ong sotto casa"

08 novembre 2022 a

A Striscia La Notizia il governo Meloni finisce nel mirino della satira. Il tg satirico di Antonio Ricci non risparmia stoccate all'esecutivo di centrodestra guidato dal premier di Fratelli d'Italia. E così nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri, lunedì 7 novembre, Roberto Lipari, uno dei due conduttori, ha fatto qualche battuta che di certo non sarà piaciuta a palazzo Chigi. Al centro del suo monologo ci sono proprio i primi provvedimenti del governo: il caso delle nuove norme anti-rave e il blocco delle navi Ong. Lipari afferma: "L'altra sera una nave delle Ong si è fermata vicino casa mia e hanno fatto sbarcare una parte dei migranti. A bordo sono rimaste solo 35 persone", questa è la premessa che cita direttamente quanto sta accadendo nel porto di Catania. Poi arriva l'affondo: "Sai perché non sono scesi tutti dalla nave?", chiede a Sergio Friscia che lo ascolta.

La risposta è un siluro per il Viminale e per le norme fortemente volute dal ministro Matteo Piantedosi: "In 35 sono rimasti a bordo perché sopra i 50 sarebbe stato un rave...". Insomma la satira di striscia ha messo nel mirino l'esecutivo e nel servizio poi lanciato dallo stesso Lipari, di fatto Ballantini imita La Russa che a chi incontra dice: "Non vi preoccupate dei medici No Vax, l'importante è che non siano No Dux".