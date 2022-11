CartaBianca, Bianca Berlinguer bloccata fuori dallo studio: video sconcertante

09 novembre 2022 a

Piccolo imprevisto a CartaBianca. Nella puntata in onda martedì 8 novembre su Rai3 la porta di ingresso non ha alcuna intenzione di essere aperta. Per quasi venti secondi Bianca Berlinguer e la regia hanno tentato di entrare invano in studio. Inutile dire che i telespettatori, così come il pubblico in studio, sono rimasti in un assordante silenzio in attesa che qualcosa accadesse. Addirittura, da dietro le quinte fuori campo dicevano: "Oh", "non si apre".

Solo dopo la conduttrice è riuscita a fare il suo ingresso, spiegando l'accaduto: "Scusate l’inconveniente tecnico, cosa possiamo fare? La porta non si è aperta, quindi siamo passati da dietro, ma va bene lo stesso". Gli inconvenienti per la Berlinguer però erano cominciati già prima della diretta, per via di uno scontro con Mauro Corona confessato dalla diretta interessata: "Ci sono stati battibecchi prima di andare in onda". Immediata la replica dell'alpinista: "Le voglio bene, Bianchina". Pronta la risposta: "Anche io le voglio bene, ma come sa l’amore non è bello se non è litigarello".

Per non farsi mancare nulla, la giornalista avrebbe dovuto fare i conti anche con il malumore di Mario Tozzi, coinvolto in ritardo rispetto alla scaletta prestabilita. "Ditemi se c’è Mario. So che poveretto se ne voleva andare, e aveva anche ragione. Oggi sono andata fuori con tutti i tempi, ma sono contenta di vederti qua. Non possiamo parlare della conferenza climatica di Sharm El Sheikh senza di te", ha detto tentando di scusarsi.