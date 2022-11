Striscia la Notizia, "ecco la verità su fuorionda di Crosetto": il video definitivo

11 novembre 2022 a

Dopo il fuorionda di Guido Crosetto divulgato da Striscia la Notizia nel corso di un'intervista al Tg5 in cui il ministro della Difesa dava del "deficiente" a Conte, è arrivata la risposta del leader dei Cinque Stelle: "Accetto le scuse del Ministro Crosetto per i suoi insulti nei miei confronti andati in onda ieri sera in tv, ma veniamo a questioni più serie: perché il Governo ha deciso di escludere la voce del Parlamento su armi e guerra? Gli italiani hanno il diritto di sapere", ha scritto su Twitter Conte.

"Conte deficiente? Mi scuso, metodo infame": lo sfogo di Crosetto dopo il fuorionda

Ma in serata Striscia ha rincarato la dose con Crosetto accusandolo di voler dissociarsi da quel fuorionda bollato dallo stesso ministro come "fuori contesto". E così Striscia ha mostrato l'intero filmato del fuorionda con Crosetto che afferma: "La pace arriverà tra cento anni con piccoli passi".

A questo punto Crosetto nel fuorionda spiega alla giornalista: "Io non intendevo il caso dell'Ucraina, ma la pace per l'umanità". La giornalista ribatte: "Avevo intuito". Ma Crosetto esplicita ancora meglio il suo ragionamento: "Lo so, ma siccome ho a che fare con Conte, lo conosco bene, poi potrebbe dire qualcosa 'ah ecco', ho a che fare con un deficiente". E Striscia non perdona: "Ecco come stanno davvero le cose, ora i telespettatori sanno tutto...".