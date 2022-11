Non è l'Arena, Naomi fa impazzire Adinolfi: "Cosa mi sono comprata coi video hard"

14 novembre 2022 a

Eccoci al consueto segmento a luci rosse che Massimo Giletti offre ogni domenica sera, nel corso della parte finale della puntata di Non è l'Arena, in onda su La7. Nella puntata del 13 novembre si parla di OnlyFans, la piattaforma a pagamento per adulti in cui vengono venduti contenuti piccanti di ogni genere.

Ospite in studio ecco Naomi De Crescenzo, molto famosa su OnlyFans, la quale parla dei suoi guadagni ottenuti con contenuti a luci rosse: "Io col primo stipendio ho comprato una macchina a mio papà. E poi in un anno mi sono comprato una casa a Milano", spiega la De Crescenzo. E Giletti, un poco stupito, rimarca: "Scusate, ma se uno in un anno compra una casa a Milano e un macchina... significa che gli affari navigano, eccome".

Apriti cielo. Le parole del conduttore fanno infatti schizzare Mario Adinolfi, parimenti ospite in studio. "Ma non capisci la pericolosità di questo messaggio Massimo - parte in quarta il leader del Popolo della famiglia -? A mia figlia che sta facendo l'università cosa devo dire, che poi guadagnerà 1.500 euro al mese? Di lasciar perdere gli studi, di mettersi davanti a una webcam e la risolvi così? Vogliamo una società di questo genere? Io non la voglio. Il messaggi che dobbiamo far passare da qui è che questa roba è illegale e va chiusa la piattaforma. Punto e basta", conclude uno scatenato Adinolfi, il quale però scorda come OnlyFans sia perfettamente legale.

