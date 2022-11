Biagiarelli, un fiume di lacrime: "Gli voglio bene", il crollo dalla Bortone

18 novembre 2022 a

a

a

Un crollo emotivo, quello di Lorenzo Biagiarelli da Serena Bortone. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli era infatti ospite a Oggi è un altro giorno, su Rai 1, dove ha parlato del suo percorso a Ballando con le Stelle e del suo rapporto con Selvaggia Lucarelli, oltre che del rapporto con Anastasia Kuzmina, la sua maestra nel talent-show condotto da Milly Carlucci.

Parlando della sua partecipazione a Ballando ha rivelato che ad accettare lo ha spinto proprio la Lucarelli: "Selvaggia mi ha convinto e mi ha detto perché no?, io ci ho riflettuto e appunto mi sono detto perché no?". Sulle lacrime della compagna, durante la prima puntata, Biagiarelli ha affermato: "Non mi aspettavo che si commuovesse, probabilmente ha condiviso con me l’emozione di essere sbarcato su un palcoscenico così importante".

Saltano la Bortone e Salvo Sottile, caos totale in Rai: cosa sta succedendo

Dunque una replica agli haters che, puntata dopo puntata e giorno dopo giorno, si scagliano contro la Lucarelli: "Io non so come faccia, avrei già smesso - ammette Lorenzo -, Dopo tre puntate di Ballando mi sono arrivati insulti. Per lei è sempre così, non so davvero come faccia. Nei suoi confronti ci sono tanti pregiudizi. Lei riesce ad andare avanti perché ha un grande senso di giustizia", ha rimarcato.

Poi, ecco il messaggio di Leon, figlio della Lucarelli, che si rivolge a Biagiarelli con queste parole: "Ciao Lollo, sono ormai otto anni che ci conosciamo e vivi con noi. Sai fare un sacco di cose: sai cantare, scrivere, cucinare, sai tre lingue e adesso anche ballare. Io non so fare niente, però almeno una cosa ho imparato a farla, a volerti bene". E Biagiarelli si è emozionato fino alle lacrime: "A Leon voglio un sacco di bene", ha chiosato singhiozzando, davanti a una Bortone a sua volta molto toccata ed emozionata.