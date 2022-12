Striscia la Notizia, scoop su Soumahoro: "Chi è la prima moglie", foto clamorose

02 dicembre 2022 a

Striscia la Notizia torna a parlare di Aboubakar Soumahoro. Nella puntata di giovedì 1 dicembre su Canale 5, il tg satirico manda in onda immagine esclusive del giovane deputato di recente autoespulso. Con lui l'allora fidanzata Dafne Malvasi. Le immagini risalgono al 2008 e appartengono alla trasmissione "Un mondo a colori". Qui viene mostrata la sua storia d'amore multietnica con la poetessa napoletana. "Il talento mediatico Soumahoro - spiega Sergio Friscia - lo aveva già dimostrato in Rai". Ecco poi il filmato in cui si vede il sindacalista dire: "A casa della famiglia della mia fidanzata e futura moglie sono trattato come un re dai suoi genitori".

Ad avallare le sue parole la suocera: "Per me è come un figlio". Poi la telecamera punta su Dafne e il loro bacio. "Anche se tante persone approvano e ci incoraggiano, molti qualche sguardo e qualche parolina di troppo la dicono e feriscono". A quel punto il conduttore di Striscia lancia una frecciata: "Soumahoro compie i primi passi burocratici per convolare a nozze a favore di telecamere e con tanto di anelli di fidanzamento".

Infatti è la futura moglie a spiegare dove sono: "Stiamo andando in Comune per compilare dei moduli per il matrimonio civile". E nel giro di poco arriva, celebrato da Rosa Russo Iervolino. Come ci mostra la cronaca delle ultime settimane, tra i due le cose non funzionarono e Soumahoro "ha preso un'altra strada". Quella accanto a Liliane Murekatete, la cui cooperativa è ora sotto inchiesta con l'accusa di mancati pagamenti ai dipendenti e pessime condizioni in cui venivano tenuti i lavoratori.