Lady Soumahoro, bomba dell'ex Tg1: "Ha lavorato con Prodi. E la Boldrini..."

Liliane Murekatete, lady Soumahoro, è stata dieci anni a Palazzo Chigi, ricorda Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 4 dicembre. Alberto Michelini, ex deputato di Forza Italia ed ex volto del Tg1, racconta: "Io l'ho conosciuta vent'anni fa e ci ho lavorato tre anni. Una ragazza giovane, che studiava dai salesiani, di buona famiglia ruandese. Quello che è successo dopo mi sorprende per come noi l'abbiamo conosciuta". E ancora, sottolinea: "Lei l'ho conosciuta in Africa, mi ha presentato il premier, diceva di essere sua nipote. Non ho avuto dubbi che lo fosse, lui la salutava affettuosamente come un familiare. Era ben inserita in quell'ambiente familiare".

"Liliane Murekatete ha avuto un contratto con Palazzo Chigi, poi nel 2008 ha lavorato con Berlusconi e Prodi l'ha tenuta anche se faceva ben poco in quella fase lì", spiega ancora l'ex deputato azzurro. "Quando è tornato Berlusconi ha avuto il ruolo di rappresentante personale facente funzioni, quindi aveva lasciato un buon ricordo", osserva. "Gliel'aveva presentata Laura Boldrini?", chiede l'intervistatore, "Quando fui inventato nel 2003 a un evento dell'Unhcr abbiamo avuto occasione di parlare con lei", risponde Alberto Michelini, "Laura Boldrini la conosceva altrimenti non avrebbe potuta invitarla".