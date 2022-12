Pier Silvio Berlusconi gode: "Gran bella notizia", fucilata alla Rai

Francesco Fredella 06 dicembre 2022 a

Pier Silvio Berlusconi contro la Rai? Sembra proprio di sì ascoltando le sue parole. "Per un editore che offre un prodotto gratuito è una bella notizia", dice riferendosi alla crescita del Biscione. Di mezzo, però, ci sono i Mondiali. Quattro anni fa la competizione calcistica finì in mano a Mediaset (per la prima volta), oggi è tornata in Rai con le partite e il Circolo dei mondiali. Ma Pier Silvio, senza troppi giri di parole, dice: "Questi Mondiali d’inverno hanno portato qualche sorpresa. Ci aspettavamo, come normale, qualche effetto sull’audience e invece finora tutta la nostra programmazione ha aumentato i propri ascolti. Per un editore che vive di pubblicità e offre un prodotto gratuito per tutto il pubblico è una bella notizia".

In casa Mediaset, su Rete4 - Canale5 e Italia 1, non ci sono stati grossi cambiamenti. Insomma, la controprogrammazione è andata dritta, serrata, scontrandosi con l'offerta Rai. Non dimentichiamo che le partite finiscono alle 22 e Il Circolo dei Mondiali non convince: la prima serata, quella che inizia alle 22, spesso resta in mano a Mediaset - che ieri, ad esempio, ha sfoderato il Gf vip (sempre forte come ascolti).

Da gennaio, poi, inizieranno nuovi programmi. Si legge in Rete che partirà La TV dei 100eUno – dedicato ai bambini – con Piero Chiambretti. Ma spazio anche al ritorno di C’è posta per te di Maria De Filippi, al serale di Amici e all'Isola dei famosi - che dovrebbe tornare dopo la fine del Grande Fratello vip. Probabilmente a maggio.