Mattino 5, Federica Panicucci sbotta con l'ospite: "La prego"

06 dicembre 2022 a

a

a

Nella puntata di Mattino Cinque di martedì 6 dicembre Federica Panicucci si è occupata anche di cronaca. Prima ha dedicato ampio spazio al caso di Alice Neri, trovata carbonizzata all’interno di un’auto, dopodiché si è concentrata sul caso di Liliana Resinovich, non ancora risolto dopo un anno. La conduttrice ha parlato con Fulvio Covalero, amico della donna morta che è apparso molto nervoso.

"Colpo di scena clamoroso": Panicucci senza parole, sconcerto in studio

Al punto che quando la Panicucci gli ha chiesto di vedere il filmato in cui vengono fatte alcune rivelazioni sul suo conto, lui è sbottato subito: “Ma non m’interessa niente”. Al rientro in studio la padrona di casa ha deciso di riprendere l’ospite scortese: “La prego di essere più moderato nei suoi interventi. Capisco che c’è molta emozione quando si parla di Liliana, che non c’è più”. Poi la Panicucci lo ha rassicurato sulle sue buone intenzioni, che sono quelle di voler scoprire la verità su questo intricato caso di cronaca.

"Cambia tutto". Bomba-Mediaset: la decisione sulla Panicucci

“Insomma, io sono con lei - ha dichiarato - magari scoprire la verità insieme a lei. È chiaro che noi vogliamo sapere chi l’ha uccisa”. Infine la conduttrice ha chiesto a Covalero di rispondere alle accuse sul suo conto avanzate da Claudio Sterpino: “Non devo rispondere niente a lui. Non voglio portare avanti questa telenovela, per me finisce qua”.