Imbarazzo-Panicucci: "Proprio oggi doveva accadere?". Arriva un'auto e...

A Mattino 5 va in onda un siparietto curioso tra Federica Panicucci e l'inviata del contenitore mattutino della rete ammiraglia di Mediaset. Uno dei temi affrontati nel corso della puntata è stato il caso di Liliana Resinovich. La Panicucci ha rivelato che ci sarebbe una grossa novità sull'inchiesta. Sul luogo in cui è stato ritrovato il cadavere della donna, la conduttrice ha mandato un'inviata del programma. E in diretta, la giornalista, ha fatto notare la presenza lì vicino di una "strada molto trafficata". Motivo per cui sarebbe altamente improbabile che nessuno si sia accorto della presenza di un cadavere.

Ma nel corso del collegamento con l'inviata non è apparsa all'orizzonte nemmeno una automobile. Una circostanza che ha scatenato l'ilarità dei conduttori, sia quella della Panicucci che quella di Francesco Vecchi: "Stamattina non vediamo tante macchine in giro…Proprio questa mattina non passa nessuno…", ha affermato la Panicucci.

Poi la stessa conduttrice ha aggiunto: "Qua a Milano è festa, però lì no…Oggi qua è Sant’Ambrogio…A Milano è credibile che magari c’è poca gente in giro a quest’ora…Ci sono poche macchine, ma lì da te…". Infine l'inviata ha confessato che ieri era il Patrono di Trieste, San Nicola, e così la Panicucci ha aggiunto: "Ah ecco…Ieri era festa…Magari fanno il ponte dell’Immacolata…Magari c’è stata una coincidenza…".