Striscia la Notizia, "mia nonna è morta": Agenzia delle Entrate, caso clamoroso

Riccardo Trombetta di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, ha indagato sullo strano caso di avvisi di giacenza consegnati ripetutamente da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione al nipote di un'anziana defunta. Cosa vorranno mai? L'uomo ha chiesto aiuto perché, privo di delega, non può scoprire cosa si celi dietro questi avvisi.

"Da giugno mi mandano avvisi di giacenza per una raccomandata indirizzata a mia nonna - ha raccontato l'uomo ai microfoni del programma d Antonio Ricci - sono andato all'ufficio postale per chiedere come potessi fare, per capire di cosa si trattasse. Lì, però, vedendo che non sono io l'intestatario, mi hanno detto che ci vogliono una delega e un documento, mia nonna però è mancata nel '95. Adesso l'Agenzia delle Entrate cosa vorrà? Ho provato a contattarli, ma non mi hanno mai risposto. Ho perso le speranze".

Guarda qui il servizio di Striscia la Notizia

Alla segnalazione di Striscia, l'Agenzia invece ha risposto: "Il problema nasce da un disallineamento tra i dati anagrafici registrati dal comune di residenza e quelli presenti nell'archivio anagrafico dell'amministrazione finanziaria". In seguito alla mail di Trombetta, però, hanno fatto sapere di aver "risolto il problema correggendo il disallineamento e registrando il decesso della signora anche negli archivi dell'anagrafe del comune".