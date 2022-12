Matteo Renzi telefona in diretta a Giletti: "Ma uno come lei...", sbrana Telese

12 dicembre 2022 a

Colpo di scena a Non è l'arena, su La7. Massimo Giletti ha scoperto l'identità della donna che ha scattato le foto dell'incontro tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini all'autogrill di Fiano Romano diventate oggetto di una puntata di Report e ora di una inchiesta giudiziaria. Giletti è riuscita a incontrarla in strada tramite una soffiata e conferma: "E' una professoressa, laureata in storia dell'arte, e a quanto ci risulta non ha contatti con i servizi segreti".

L'avvocato della donna telefona in diretta e accusa Renzi di non volere un confronto con la sua assistita. A quel punto a chiamare in trasmissione è lo stesso leader di Italia Viva: "L'avvocato dice una balla spaziale. Io con lui non ci vado a giocare a burraco, è l'avvocato difensore di una signora che deve rispondere in un Tribunale. Siccome tengo alle istituzioni, ho dato incarico a un legale e a un consulente tecnico. Settimana prossima presenteremo un esposto di 9 pagine con cui chiederemo al pm di fare indagine su alcuni punti, perché noi siamo parte civile".





"Quindi questa signora l'ha trascinata in un tribunale - interviene Luca Telese -. Meno male che lei l'ha tutelata, Renzi: è parte civile e questa signora si deve giustificare". "La discussione è molto semplice: quella storia è vera o non è vera? - domanda Renzi - Qualcuno deve spiegare perché hanno cambiato versione e ci hanno messo il segreto di Stato". "Quella storia è vera perché lei era là, la prossima volta cambi autogrill", ironizza Telese. Ma Renzi va avanti a spron battuto: "Ma uno come lei che deve seguire i fatti, ma le sembra normale che si metta il segreto di Stato? Su cosa lo mettono, sulla ricetta della Rustichella e del Camogli? Siccome non ho paura di niente, su questa vicenda si va fino in fondo. Il consulente tecnico verificherà se i telefonini della signora e del padre erano agganciati alle celle". "Pure sul padre vuole indagare?", lo contesta Telese. Appuntamento alla prossima puntata.