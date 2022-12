Soumahoro e le foto sexy della moglie, "Cosa non torna"

12 dicembre 2022 a

Il caso di Aboubakar Soumahoro e delle coop gestite da suocera (indagata) e moglie continua a tenere banco. A Non è l'Arena, su La7, Massimo Giletti ospita in collegamento anche la scrittrice africana Geneviene Makaping, che invita a "non razializzare il discorso perché sarebbe fare del male a tutte le persone che davvero lavorano per il bene di tutti gli altri e farebbe male a tutte le persone che arrivano dall'Africa e, terzo, perché a parlare della mia pelle sono sempre i bianchi, anche quando la mia pelle non c'entra. Bisogna vedere gli atti".

Quindi la Makaping lancia un sospetto pesantissimo. "Si trascura molto, Massimo, la questione delle fotografie". Il riferimento è agli scatti di nudo "glamour" realizzati da Liliane Murekatete, compagna di Soumahoro, diversi anni fa e riemersi subito dopo la fuga di notizie sulle (presunte) irregolarità nelle coop "di famiglia".

"Questo tempismo delle foto sexy della signora mi sa di qualcosa di un po' bizzarro, capito? Perché escono proprio adesso, premesso che la signora può fare tutte le foto sexy che vuole?", domanda la scrittrice adombrando possibili "complotti". "Perché il fotografo se le era dimenticate lì - le risponde Giletti -, se le era dimenticate lì poi esce il nome e dice: guarda un po'...".





"Per il bene di tutti e soprattutto di chi l'ha votato e di chi soffre nei campi, visto che lui ha portato gli stivali per fare il suo show davanti al Parlamento - conclude la Makaping - l'avvocato di Soumahoro dovrebbe consigliare all'onorevole di andare a fare una dichiarazione spontanea dal magistrato, in Procura, dire quello che sa e quello che non sa. Non è accusato di niente, allora perché dice che qualcuno lo vuole morto?".