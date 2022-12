Rampelli zittisce la Fusani: "Non posso dirlo", gelo in studio

13 dicembre 2022 a

"Bisogna essere sinceri": Claudia Fusani, ospite di Gaia Tortora a Omnibus su La7, si è rivolta così a Fabio Rampelli, anche lui in studio. Al centro del dibattito il Pnrr e la richiesta di modifiche da parte di Fratelli d'Italia. "Il motivo per cui chiedete la revisione del Pnrr è che dovete mettere le mani sulla legge sulla concorrenza e sulla Giustizia, basta parlare con chiarezza", ha detto la giornalista. Ma le sue parole hanno fatto spazientire il deputato di FdI, che quindi ha risposto: "Ma io non posso dire esattamente quello che tu vuoi che io dica! Io ho le mie idee e le rappresento qui. Le cose che tu credi sono le tue e non me le attribuisci".

"Io penso che sia necessario ampliare il perimetro del Pnrr - ha spiegato Rampelli - penso che sia indispensabile dilazionare i tempi per avere maggiore possibilità di intervenire anche sui progetti che non si riescono a chiudere, progetti in corso. Secondo me il Pnrr dovrebbe essere una misura strutturale capace di accompagnare l'Europa in una fase diversa rispetto a quella delle ristrettezze, del dirigismo, della severità". Secondo lui, infatti, "l’Europa deve puntare sulla crescita e sullo sviluppo e deve essere competitiva sul piano internazionale. Questo è il mantra del centrodestra da sempre".

E ancora: "Per quanto la sinistra rivendichi Recovery Fund e Pnrr, la radice all'origine era esattamente quella intrapresa dal centrodestra, che ha sempre proposto questo tipo di percorso verso lo sviluppo e la crescita dell'Europa e dell'Italia. Quindi non è vero quello che diceva Claudia Fusani poco fa".